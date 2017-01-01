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«На Гражданке задержали 67-летнего педофила, который на детской площадке развращал 11-летнюю девочку»

Тоскливый Дятел Терпило 25.10 11:06 [ + -1 – ]

В 67 лет морковь уже вялая. Ну какие действия он мог совершить? По головке ребенка погладить?