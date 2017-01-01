На Благодатной водитель "Ауди" сбил женщину, вышедшую из трамвая (фото)
10:09
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, московский район
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Обсуждение темы:
«На Благодатной водитель "Ауди" сбил женщину, вышедшую из трамвая (фото)»
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Vova 1965 25.10 11:18 [ + -2 – ]
пусть бараны носят отражатели!!!! или русским ,как всегда в падлу это делать.
Александр Солдатов 25.10 11:30 [ + -1 – ]
Попросили не вставать....лежи говорят на освальте цука, так безопаснее. ..нифиг ходить по дорогам
Всего комментариев - 3
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