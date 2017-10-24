Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро

В зоне 100 метров от станций останутся только газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы.

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Обсуждение темы:

«Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро»

Йаяязь 25.10 10:18 [ + 9 – ]

сразу видно - издалека прибыл... ты еще поребрик бордюром назови!

Vova 1965 25.10 11:28 [ + 10 – ]

Полтавченко-оглы знает толк в ШАВЕРМЕ!!!! Но скорее он и не оглы,так то уважать то не за что.Уважают его только лизуны подчиненные. и то думаю так надо до поры и времени.

НЕСТОР 25.10 12:33 [ + 12 – ]

Эту отраву надо запретить продавать совсем. Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов? Переблюёшься.

Hиф-Hиф 25.10 13:19 [ + 5 – ]

за булкой хлеба через бордюр!

махоня 25.10 13:44 [ + 5 – ]

--Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов?



они не грязные - они руки моют, когда ссут в раковину на овощи.

dexter 25.10 15:30 [ + 2 – ]

Шаверма разрушает богемное сознание губернатора?!

Почему?! Что плохого в точках общепита, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований?

Или полтавченки не кушают?

Андрей 25.10 15:32 [ + 5 – ]

Еще эту шаверму "спущенкой" сдабривают, для собак-славян!

dexter 25.10 15:45 [ + 1 – ]

Андрей 25.10 15:32 [ + 1 – ]

А Вы знаток-эксперт, как я вижу !

Андрей 25.10 16:08 [ + 2 – ]

dexter Надо не видеть, а ощущать!

dexter 25.10 16:16 [ + 3 – ]

Вам "повезло" ощущать. Я Вас понял.

Андрей 25.10 16:57 [ + 2 – ]

dexter! Похоже вы большой любитель, шавермы, коли так задело!