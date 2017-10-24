Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро
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Общество
Полтавченко-оглы знает толк в ШАВЕРМЕ!!!! Но скорее он и не оглы,так то уважать то не за что.Уважают его только лизуны подчиненные. и то думаю так надо до поры и времени.
Эту отраву надо запретить продавать совсем. Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов? Переблюёшься.
--Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов?
они не грязные - они руки моют, когда ссут в раковину на овощи.
Шаверма разрушает богемное сознание губернатора?!
Почему?! Что плохого в точках общепита, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований?
Или полтавченки не кушают?
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Tatka 13:26, 4 октября
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