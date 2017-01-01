Онкобольной пенсионер умер на детской площадке на севере Петербурга
16:58
Тэги: смерть, тело, приморский район
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«Онкобольной пенсионер умер на детской площадке на севере Петербурга»
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