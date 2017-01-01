В брошенной "ГАЗели" на Демьяна Бедного нашли труп уроженца Азербайджана

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«В брошенной "ГАЗели" на Демьяна Бедного нашли труп уроженца Азербайджана»

махоня 24.10 15:39 [ + 3 – ]

в городе парковок не, а всякие дебилы для бомжей ночлежки ставят

Тоскливый Дятел Терпило 24.10 17:12 [ + -4 – ]

На носу зима. Куда мы разместим бомжей и мигрантов, чтобы они не замерзли?

НЕСТОР 24.10 19:04 [ + 1 – ]

дятел бери себе мигрантов...

арнольд питерский 24.10 19:34 [ + 1 – ]

Терпило 24.10 17:12 [ + -4 – ]

На носу зима. Куда мы разместим бомжей и мигрантов, чтобы они не замерзли?





Как куда к тебе на савушкина 55, будете друг другу отсасывать.