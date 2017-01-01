В Петербурге задержали воровку, которая, пытаясь скрыться от полиции на "Фольксвагене", наехала на полицейского

Страж порядка получил закрытый перелом левого лучезапястного сустав, но продолжил несение службы. Страж порядка получил закрытый перелом левого лучезапястного сустав, но продолжил несение службы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 22 октября в полицию поступило сообщение о краже из одного из торговых центров, расположенных на Выборгском шоссе. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Злоумышленница, пытаясь скрыться на «Фольксваген Пассат», совершила наезд на одного из сотрудников полиции, прибывших для задержания.



Полицейский с закрытым перелом левого лучезапястного сустава после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Подозреваемая задержана. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершенной ей кражи.



"По факту причинения телесных повреждений проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Выборгском районе Петербурга правоохранительные органы поймали автоледи, которая при задержании за кражу из торгового центра причинила телесные повреждения сотруднику полиции.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 22 октября в полицию поступило сообщение о краже из одного из торговых центров, расположенных на Выборгском шоссе. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Злоумышленница, пытаясь скрыться на «Фольксваген Пассат», совершила наезд на одного из сотрудников полиции, прибывших для задержания.Полицейский с закрытым перелом левого лучезапястного сустава после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Подозреваемая задержана. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершенной ей кражи."По факту причинения телесных повреждений проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге пьяный водитель, удирая от погони, переехал ногу полицейскому.







Обсуждение темы: «В Петербурге задержали воровку, которая, пытаясь скрыться от полиции на "Фольксвагене", наехала на полицейского» монк-аль-ахри 24.10 16:05 [ + 2 – ]

оно и понятно. взяток на службе больше, чем подачка с больничного.

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