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«В петербургском метро у 41-летнего пассажира внезапно остановилось сердце»

41 - это не "средний возраст", а молодой по ВОЗ до 44-х. А то что в Путирашке колоссальная смертность молодых - уже давно известный факт.