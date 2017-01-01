В Петербурге у сотрудницы Росгвардии угнали фуру с пивом

Автомобиль был обнаружен, а вот груз исчез в неизвестном направлении.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге у сотрудницы Росгвардии угнали фуру с пивом»

Тоскливый Дятел Терпило 24.10 13:02 [ + 10 – ]

Удивлен, оказывается гвардейцы предприимчивые люди. Если ефрейтор фурой владеет, то у майора наверное целый автопарк. Это напоминает стрелецкое войско. Стрельцы несли службу, а в свободно время занимались коммерцией.

монк-аль-ахри 24.10 14:14 [ + 3 – ]

пиво она для бойцов везла?

махоня 24.10 15:35 [ + 5 – ]

сама себя крышевала

Hиф-Hиф 24.10 15:57 [ + 8 – ]

это что ж выходит, росгвардейкам можно пивом торговать?