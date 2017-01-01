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«В Бокситогорске задержали педофила, который два года назад приставал к маленькой девочке в спортивном комплексе»

Тоскливый Дятел Терпило 24.10 17:16 [ + 0 – ]

Можно уточнить, он каждый день развращал в период с января по март, или развратные действия носили единовременный характер? И как я понял, результаты разврата обнаружились только вчера. В чем же они проявились?