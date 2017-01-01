Сегодня
24 октября, вторник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 83%
Завтра +1°, переменная облачность
Валюта
$ 57.47
€ 67.56
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Волосово в вагоне-бытовке нашли зарезанного 54-летнего мужчину

16:45
Тэги: убийство, смерть, ленобласть, Волосовский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: убийство, смерть, ленобласть, Волосовский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Луге из реки вытащили женщину с переохлаждением
  • В садоводстве под Киришами любитель выпить утонул в пруду вместе с машиной
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Избиение подруги молотком закончилось для петербуржца колонией
  • Радиевый институт в Петербурге повторно проверили на утечку радиации
  • Автоледи на "Ягуаре" подбила автобус у парковки на Полюстровском (фото)
  • Онкобольной пенсионер умер на детской площадке на севере Петербурга
  • В Бокситогорске задержали педофила, который два года назад приставал к маленькой девочке в спортивном комплексе
  • Самолет Москва – Лос-Анджелес экстренно сел в Петербурге
  • Женщину с ребенком спасли при квартирном пожаре на Федосенко (фото)
  • В брошенной "ГАЗели" на Демьяна Бедного нашли труп уроженца Азербайджана
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 октября
В Волосово молодые люди сняли на видео предсмертную агонию своего друга, надышавшегося газом из баллончика
20 октября
В Выборге будут судить 40-летнюю женщину, которая на почве ревности зарезала своего мужа
19 октября
В Ленобласти агрессивный мужчина во время пьянки зарезал своего собутыльника
19 октября
В Тосно поймали мужчину, который застрелил и зарезал 60-летнего пенсионера
18 октября
В Бокситогорске будут судить 37-летнего мужчину, который во время пьянки до смерти избил свою мать
18 октября
В Волосово пьяный мужчина умер после того, как в местном ДК упал и ударился головой об пол
24 октября
В садоводстве под Киришами любитель выпить утонул в пруду вместе с машиной
Фестиваль «Детские дни в Петербурге»

20:14, 23 октября

Еще 331 city



Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
13:57 Авиакомпания Germania откроет рейсы из Петербурга в Дрезден (0/+0)
12:55 Очевидец сообщил о похищении мужчины троицей неизвестных на "Лексусе" (0/+0)
12:18 В Петербурге суд приговорил бизнесмена Михаила Кришьяна к 7 годам колонии за рейдерский захват предприятия (1/+1)
09:13 Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание (5/+5)
16:24, 23 октября Песков назвал слухи о возможной отставке губернатора Полтавченко "народной забавой" (8/+8)
10:33, 23 октября На трассе "Нарва" автобус пошел на обгон и задел попутный "Форд" - пострадали 18 человек, в том числе трое детей (2/+2)
Ваше мнение
Будете ли Вы смотреть фильм "Матильда"?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Удивлен, оказывается гвардейцы предприимчивые люди. Если ефрейтор фурой владеет, то у майора наверное целый автопарк. Это напоминает стрелецкое войско. Стрельцы несли службу, а в свободно время занимались коммерцией. в «В Петербурге у сотрудницы Росгвардии угнали фуру с пивом»
Задолбали эти публикации из жизни животных! в «В семье мигрантов из Таджикистана внезапно скончалась полугодовалая девочка»
это что ж выходит, росгвардейкам можно пивом торговать? в «В Петербурге у сотрудницы Росгвардии угнали фуру с пивом»
Меньше дерьма будет в нашем городе. в «В семье мигрантов из Таджикистана внезапно скончалась полугодовалая девочка»
за свои же деньги - на тот свет. спасибо россиянскому государству, чьё единство ублюдки скоро будут праздновать. в «Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание»
Рейтинг.beta комментаторов
1
22 махоня 
2
15 Андрей 
3
14 монк-аль-ахри 
4
11 арнольд питерский 
5
10 Hиф-Hиф 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-9 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-2 Виктор Суслов 
3
2 Пешеход)) 
4
3 Никита Сизов 
5
3 Пишичитай 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
В ДТП с маршруткой и двумя иномарками на Приморском шоссе пострадали семь человек (видео)
В ДТП с маршруткой и двумя иномарками на Приморском шоссе пострадали семь человек (видео)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в Москве (видео)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в Москве (видео)
Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который занимался вербовкой в ИГИЛ
Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который занимался вербовкой в ИГИЛ
В аэропорту Пулково из-за нехватки исправных трапов начались массовые задержки рейсов
В аэропорту Пулково из-за нехватки исправных трапов начались массовые задержки рейсов
В МВД предлагают за гей-пропаганду среди несовершеннолетних ввести уголовную ответственность
В МВД предлагают за гей-пропаганду среди несовершеннолетних ввести уголовную ответственность
Хет-трик Ригони принёс "Зениту" победу над "Русенборгом" (фото)
Хет-трик Ригони принёс "Зениту" победу над "Русенборгом" (фото)
В 2017 году петербуржцы экономили на еде, но чаще ходили по ресторанам
В 2017 году петербуржцы экономили на еде, но чаще ходили по ресторанам
Проездные в форме браслетов могут появиться в Петербурге в 2018 году
Проездные в форме браслетов могут появиться в Петербурге в 2018 году
После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео)
После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео)
Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах
Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах
Стаффордширский терьер искусал женщину с чихуахуа на юго-западе Петербурга
Стаффордширский терьер искусал женщину с чихуахуа на юго-западе Петербурга
Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар
Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар
ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч
ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч
В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта
В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта
Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено
Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено
Наркоторговца из Таджикистана задержали с кило опиатов в Невском районе
Наркоторговца из Таджикистана задержали с кило опиатов в Невском районе
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге
Вратарь "Арсенала": над полем стадиона на Крестовском надо поработать
Вратарь "Арсенала": над полем стадиона на Крестовском надо поработать
Художник Петр Павленский устроил поджог в здании банка в Париже (фото)
Художник Петр Павленский устроил поджог в здании банка в Париже (фото)
В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково
В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково
Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (видео)
Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (видео)
Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч
Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
^ Наверх