Обсуждение темы:

«В семье мигрантов из Таджикистана внезапно скончалась полугодовалая девочка»

Скорую пытались вызвать, но:

1. телефон подключал мигрант и пока подключили правильно прошло время.

2. АТС тоже ремонтировал мигрант и была проблема дозвониться.

3. Водятел скорой тоже в этот раз был мигрант - и не знал как ее заводить.



вот как-то так наверное!

