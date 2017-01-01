В Петербурге женщина заявила на своего бывшего мужа, который в течении месяца развращал ее 13-летнюю дочь

Уроженец Белоруссии теперь находится в розыске.

Уроженец Белоруссии теперь находится в розыске.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в 51 отдел полиции обратилась 36-летняя петербурженка, которая заявила на своего бывшего супруга. По ее словам, 36-летний мужчина в период с сентября по октябрь 2017 года совершал развратные действия в отношении ее 13-летней дочери заявительницы.



Материалы переданы в Следственный комитет. Местонахождение мигранта устанавливается.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции Московского района Петербурга ищут гражданина Белоруссии, который подозревается в педофилии. По предварительным данным, мужчина соврешил развратные детйствия в отношении семиклассницы.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в 51 отдел полиции обратилась 36-летняя петербурженка, которая заявила на своего бывшего супруга. По ее словам, 36-летний мужчина в период с сентября по октябрь 2017 года совершал развратные действия в отношении ее 13-летней дочери заявительницы.Материалы переданы в Следственный комитет. Местонахождение мигранта устанавливается.Напомним, ранее мы писали о том, что педофил-содомит 20 лет проведет в колонии за то, что в течении двух лет развращал мальчиков.







Обсуждение темы: «В Петербурге женщина заявила на своего бывшего мужа, который в течении месяца развращал ее 13-летнюю дочь» НЕСТОР 24.10 10:58 [ + -2 – ]

Бабья месть за что-то. Тоскливый Дятел Терпило 24.10 11:36 [ + -4 – ]

Как теперь девочке-подростку жить дальше? За месяц ее успели развратить дальше некуда.

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