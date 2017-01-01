Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание

В течением месяца пациентка находилась в коме.

В течением месяца пациентка находилась в коме.



Напомним, как сообщалось ранее, т



С тяжелыми ожогами, полученными на операционном столе в НИИ им. Вредена, пострадавшую транспортировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Там она впала в кому и через месяц, не приходя в сознание, умерла, сообщает «Доктор Питер».



Как рассказал изданию сын погибшей, в НИИ им. Вредена 53-летнюю женщину направили из травмпункта с диагнозом «закрытый переломо-вывих правого плеча со смещением костного отломка»:



Маленький кусочек откололся от плечевой кости и мы обратились в НИИ им. Вредена, чтобы поставить его на место, - вспоминает сын погибшей. Хирургическое лечение проводилось платно — за счет средств самой пациентки. Прямо во время операции под ней загорелась простыня".



По факту инцидента петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас расследование продолжается. По его результатам сын погибшей петербурженки намерен подать исковое заявление в суд.

В Петербурге скончалась 53-летняя местная жительница, которая получила ожоги при проведении платной операции в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена.Напомним, как сообщалось ранее, т рагедия произошла в сентябре этого года: во время операции под пациенткой загорелась медицинская простыня. У нее зафиксировали 25-процентный ожог тела II и III степени. Больше всего пострадали поясница и левое плечо.С тяжелыми ожогами, полученными на операционном столе в НИИ им. Вредена, пострадавшую транспортировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Там она впала в кому и через месяц, не приходя в сознание, умерла, сообщает «Доктор Питер».Как рассказал изданию сын погибшей, в НИИ им. Вредена 53-летнюю женщину направили из травмпункта с диагнозом «закрытый переломо-вывих правого плеча со смещением костного отломка»:Маленький кусочек откололся от плечевой кости и мы обратились в НИИ им. Вредена, чтобы поставить его на место, - вспоминает сын погибшей. Хирургическое лечение проводилось платно — за счет средств самой пациентки. Прямо во время операции под ней загорелась простыня".По факту инцидента петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас расследование продолжается. По его результатам сын погибшей петербурженки намерен подать исковое заявление в суд.





