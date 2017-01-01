Петербуржца, "лечившего" героинозависимого приятеля амфетамином, отправили в колонию

Красногвардейский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который был признан виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере), сообщили вПо информации надзорного ведомства, гражданин сбыл своему знакомому амфетамин весом более 12 г, а затем был задержан полицией. Свою вину в совершении преступления горожанин признал, при этом заявил, что таким образом хотел помочь знакомому, страдавшему от героиновой зависимости, перейти на психотропные вещества. Знакомый, как отмечается, скончался вскоре после возбуждения дела.При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого смягчающих вину обстоятельств (находящихся у него на иждивении матери-инвалида и малолетних детей, а также тяжелые заболевания). Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.