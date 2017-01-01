Две массовые аварии на скользком ЗСД попали на видео

Сегодня утром на Западном скоростном диаметре произошло массовое ДТП, в результате которого на автомагистрали скопилась внушительная пробка. В Сети появилась видеозапись инциента.На мосту после Екатерингофки в сторону Васильевского острова столкнулись, по словам очевидцев, семь автомобилей. На записи видно только четыре, возможно, кто-то добавился позже.Видео напоминает балет: сначала в левом ряду заносит чёрный хетчбэк, и он приезжает в правый ряд, где уже стоит на аварийке серый. И сразу после этого на том же месте в левом ряду в такой же занос уходит белый автомобиль, увлекая по пути синий – в компанию к собравшимся ранее собратьям по несчастью.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, сегодня в 8:19 на участке ЗСД от набережной Екатерингофки в направлении Васильевского острова произошли две аварии – в каждой столкнулись по два автомобиля. Никто не пострадал. Проводится проверка.

«Имелось кратковременное ограничение движения, связанное с проявлением любопытства гражданами, не имеющими отношения к ДТП», – отмечается в сообщении.