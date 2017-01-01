В Волосово молодые люди сняли на видео предсмертную агонию своего друга, надышавшегося газом из баллончика

На кадрах друзья погибшего обсуждают состояние юноши и смеются.

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Обсуждение темы:

«В Волосово молодые люди сняли на видео предсмертную агонию своего друга, надышавшегося газом из баллончика»

Saymon Grapes 23.10 13:12 [ + 8 – ]

Тупая школота... сама себя выпилит. Если так и дальше пойдёт - перенаселения планеты точно не случится!