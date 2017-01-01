Обсуждение темы:

«В Веселом Поселке ранее судимый мужчина пытался зарезать свою мать»

щас булку продают в нарезке. Так что ножики людям не нужны в хозяйстве. А кажинный удод так и норовит кого зарезать. Так что запретить ножики нах. Большой беды не будет.