На "Сортавале" водитель "Жигулей" вылетел в кювет на гололеде и угробил своего пассажира (фото)

Сам шофер получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Сам шофер получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 23 октября около 00.50 на 6-м километре трассы. По предварительным данным, 32-летний мужчина на ВАЗ-2114 при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в кювет. Сам он выжил – с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в стационар. А его пассажир, 46-летний мужчина, скончался.



«23.10.17 в 01:38 поступило сообщение о ДТП на Новоприозерском шоссе с участием одного автомобиля. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ-94. В результате ДТП один человек погиб , один пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи», – информирует группа «ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское» в соцсети «ВКонтакте».







«Гололед там ночью был, и очень сильный, – рассказывает Мишаня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – По новой открытой Приозерке перед Варшко и Шумилово – Суходолье вообще беда. Ехал с Приозерска в районе 1.00 ночи, меня обгоняла эта машина в районе заправки «ПТК», поэтому, скорее всего, это он и есть. А чуть ранее, в Шумилово, передо мной развернуло тонар, выкинуло на встречку, но водитель вытянул машину. Повезло, на встречке никого не было».



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью во Всеволожском районе Петербурга на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковуши. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 23 октября около 00.50 на 6-м километре трассы. По предварительным данным, 32-летний мужчина на ВАЗ-2114 при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в кювет. Сам он выжил – с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в стационар. А его пассажир, 46-летний мужчина, скончался.«23.10.17 в 01:38 поступило сообщение о ДТП на Новоприозерском шоссе с участием одного автомобиля. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ-94. В результате ДТП один человек погиб , один пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи», – информирует группав соцсети «ВКонтакте».«Гололед там ночью был, и очень сильный, – рассказывает Мишаня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – По новой открытой Приозерке перед Варшко и Шумилово – Суходолье вообще беда. Ехал с Приозерска в районе 1.00 ночи, меня обгоняла эта машина в районе заправки «ПТК», поэтому, скорее всего, это он и есть. А чуть ранее, в Шумилово, передо мной развернуло тонар, выкинуло на встречку, но водитель вытянул машину. Повезло, на встречке никого не было».Напомним, ранее мы писали о том, что под Петербургом водитель "Жигулей" вылетел в кювет и врезался в дерево - два человека в больнице.









Обсуждение темы: «На "Сортавале" водитель "Жигулей" вылетел в кювет на гололеде и угробил своего пассажира (фото)» Hиф-Hиф 23.10 12:02 [ + 0 – ]

карать удодов! нечего мчаццццца!

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