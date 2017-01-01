На трассе "Нарва" автобус пошел на обгон и задел попутный "Форд" - пострадали 18 человек, в том числе трое детей

В результате столкновения обе машины съехали в кювет, автобус перевернулся.

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Обсуждение темы:

«На трассе "Нарва" автобус пошел на обгон и задел попутный "Форд" - пострадали 18 человек, в том числе трое детей»

Игорь Ёлкин 23.10 11:43 [ + 1 – ]

Хорошо, все 18 живы. Интересней была другая авария, когда на трассе в Зеленогорск маршрутка врезалась в дерево - у всех были выбиты передние зубы.