На Невском проспекте мотоциклист сбил на пешеходном переходе двух женщин, а сам отправился в больницу (фото)

По словам очевидцев, байкера подрезали.

По словам очевидцев, байкера подрезали.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла вечером 21 октября на Невском проспекте. Водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением, после чего наехал на трех пешеходов.







В результате ДТП пострадал сам водитель, а также трое пешеходов — две женщины и один мужчина. Все они получили травмы средней степени тяжести. Сейчас по факту аварии проводится проверка.



По словам очевидцев, мотоциклиста подрезали перед пешеходным переходом, он упал со своего железного коня, а байк по инерции проехал еще около 15 метров и сбил на переходе несколько человек. Также сообщалось, что с места ДТП скорая помощь забрала двух женщин, а сам мотоциклист оставался на месте аварии.



Напомним,



В минувшие выходные в центре Петербурга на Невском проспекте произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста и пешеходов. В результате аварии травмы получили четыре человека, все они были госпитализированы в больницу.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла вечером 21 октября на Невском проспекте. Водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением, после чего наехал на трех пешеходов.В результате ДТП пострадал сам водитель, а также трое пешеходов — две женщины и один мужчина. Все они получили травмы средней степени тяжести. Сейчас по факту аварии проводится проверка.По словам очевидцев, мотоциклиста подрезали перед пешеходным переходом, он упал со своего железного коня, а байк по инерции проехал еще около 15 метров и сбил на переходе несколько человек. Также сообщалось, что с места ДТП скорая помощь забрала двух женщин, а сам мотоциклист оставался на месте аварии.Напомним, ранее на прошлой неделе в Красном Селе водитель такси, выехав на встречку перед "зеброй", сбил двух мужчин, переходивших дорогу по переходу.







Обсуждение темы: «На Невском проспекте мотоциклист сбил на пешеходном переходе двух женщин, а сам отправился в больницу (фото)» Игорь Ёлкин 23.10 11:37 [ + -3 – ]

Мотоциклист не виноват. Это некоторые водилы своими корытами управлять не умеют и подрезают всех под ряд.

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