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В Киришах 36-летний мужчина выбросился из окна 4-го этажа, "спасаясь от чертей" в приступе "белой горячки"

10:07
Тэги: самоубийство, алкоголь, ленобласть, травмы, киришский район
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Тэги: самоубийство, алкоголь, ленобласть, травмы, киришский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Киришах 36-летний мужчина выбросился из окна 4-го этажа, "спасаясь от чертей" в приступе "белой горячки"»
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Игорь Ёлкин 23.10 11:39 [ + 0 ]

Зато от чертей удрал.

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