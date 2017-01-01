Полиция поймала сторожа детского сада, который украл технику и оборудование на миллион рублей и собирался сдать их в металлолом

Мигрант похитил два прицепа, два передвижных вагона-дома, водяной насос, лебедку и три мотора от лебедки.

Обсуждение темы:

«Полиция поймала сторожа детского сада, который украл технику и оборудование на миллион рублей и собирался сдать их в металлолом»

робин 20.10 20:05 [ + 0 – ]

надо найти того, кто нанял эту обезьяну на работу , да еще в детский сад!! а что родители не видели кто работает рядом с их детьми?

смерч 20.10 21:11 [ + 0 – ]

А местного пенсионера не найти было на эту работу?Жаль что поймали был бы урок