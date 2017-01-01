Полиция поймала сторожа детского сада, который украл технику и оборудование на миллион рублей и собирался сдать их в металлолом
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Выборге задержали пьяного 35-летнего мужчину, который пытался устроить погром в школе
- Врач управделами президента купил через интернет "Мазду" с поддельными документами
- Открытие в лечении варикоза
- В Выборге будут судить 40-летнюю женщину, которая на почве ревности зарезала своего мужа
- В Киришах автоледи на "Фольксвагене" сбила 33-летнюю женщину
- В Ломоносовском районе 8-летняя девочка скончалась от рака мозга
- Сорок лет на троих получили злоумышленники, которые в парадной дома на Малой Балканской расстреляли мужчину и его племянника
- На Итальянской улице строительные леса обрушились на припаркованные автомобили (фото)
- Ольга Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты (фото)
- Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который занимался вербовкой в ИГИЛ
- В Сиверском вооруженный мужчина в красном шарфе за 20 секунд передумал грабить отделение Сбербанка и сбежал
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
надо найти того, кто нанял эту обезьяну на работу , да еще в детский сад!! а что родители не видели кто работает рядом с их детьми?
А местного пенсионера не найти было на эту работу?Жаль что поймали был бы урок
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
20:36, 16 октября
на новости
Дятел это был! 100% Ухх извращуга поганая... в «В Ржевском лесопарке геронтофил изнасиловал 71-летнюю бабушку»