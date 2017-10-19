«Ольга Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты (фото)»

И к последним новостям страны. Я подожду 4 года. 🇷🇺 мне пока только 31. Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 19 2017 в 3:53 PDT

СОБЧАК - ПРЕЗИДЕНТ, БУЗОВА - ПРЕМЬЕР!



*писал этот твит пританцовывая под "Мало половин" — SOLOMATIN (@solomattin) 19 октября 2017 г.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула в соцсетях, что намерена, как и Ксения Собчак, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Она написала в Instagram, что для этого ей нужно подождать четыре года.«И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31», — написала артистка после того, как Собчак заявила о своем участии в президентской гонке.19 октября сообщалось, что интернет-пользователи предложили в случае победы Собчак на выборах отдать Бузовой кресло премьер-министра.Напомним, Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех». Согласно Конституции России, президентом имеет право избираться гражданин страны не моложе 35 лет.