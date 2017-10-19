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Ольга Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты (фото)

15:41
Тэги: ксения собчак, ольга бузова, выборы
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Тэги: ксения собчак, ольга бузова, выборы
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Общество
Обсуждение темы:
«Ольга Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты (фото)»
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Зоя - Змeя Особо Ядовитая 20.10 16:05 [ + -1 ]

Пусть идет баллотируется в хохляндю, там клоунов любят

dexter 20.10 16:29 [ + -1 ]

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 20.10 16:05 [ + 0 – ]
Хохлы навалили кучу под дверью? Хотя, телевизор головного мозга не лечится..

Hиф-Hиф 20.10 16:58 [ + 0 ]

Нафиг бузову!
Вон Бургеркинг круче! Они выдвинут в президенты Великой России того, кто пообещает в случае избрания внести «Макдоналдс» в список экстремистских организаций и запретить его деятельность на территории России, приравнять работу в «Бургер Кинг» к воинской службе, сделать день рождения сети ресторанов официальным праздником и т.д.

https://lenta.ru/news/2017/10/19/newgoverment/

Ну а чО! Мне их политическая платформа нравится!

2405 20.10 17:10 [ + 7 ]

Бордель на выезде. Шлюхи идут в Президенты.

Тоскливый Дятел Терпило 20.10 17:56 [ + 4 ]

Выборы превращаются в клоунаду.

lazzi 20.10 19:00 [ + 5 ]

Прост.тутки вперед!

НЕСТОР 20.10 20:25 [ + 0 ]

Ещё одна жидовка завякала.

Vova 1965 20.10 20:49 [ + 4 ]

какая певица,какая ведущая? Кто это????

Hеzнайка. 20.10 21:03 [ + -2 ]

Имеет полное право

смерч 20.10 21:10 [ + 0 ]

Белочка разбушевалась!Я предлагаю в президенты России Юрия Гальцева..Ну вааще

махоня 20.10 22:25 [ + 1 ]

две про...ки много для рассеи

Василий Иванов 20.10 22:49 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

Всего комментариев - 12

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