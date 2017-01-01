В Киришах автоледи на "Фольксвагене" сбила 33-летнюю женщину
17:42
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, ленобласть, киришский район
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