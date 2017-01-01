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В Выборге будут судить 40-летнюю женщину, которая на почве ревности зарезала своего мужа

18:51
Тэги: убийство, смерть, ссора, алкоголь, ленобласть, выборг, следствие, суд, семья
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Тэги: убийство, смерть, ссора, алкоголь, ленобласть, выборг, следствие, суд, семья
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Общество
Обсуждение темы:
«В Выборге будут судить 40-летнюю женщину, которая на почве ревности зарезала своего мужа»
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Вячеслав Цыгода 20.10 19:58 [ + 0 ]

Ужас !!! Сколько же они вместе прожили ? Что бы вот так !!!
Мы с женой 6 лет вместе - мелкие дрязги бывают , но это даже не ссоры

Василий Иванов 20.10 22:48 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

Всего комментариев - 2

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