Разбойник вынес из "Связного" в Купчино около 100 тысяч рублей - охрана магазина так и не приехала

Преступник угрожал менеджеру ножом.

Преступник угрожал менеджеру ножом.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 19 октября около 10 часов утра неизвестный преступник вошел в магазин «Связной», расположенный на 1 этаже ТК «Балканский». Размахивая ножом перед лицом 34-летнего мужчины, менеджера по продажам, разбойник выгреб из кассы и сейфа выручку. В общей сложности преступнику досталось около 100 тысяч рублей.



Тревожная кнопка была нажата в 10:05, но группа реагирования частного охранного предприятия так и не приехала. Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне утром во Фрунзенском районе Петербурга было совершено разбойное нападение на салон сотовой связи. Охрана не приехала по сигналу тревоги, и злоумышленнику удалось вынести приличную сумму денег.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 19 октября около 10 часов утра неизвестный преступник вошел в магазин «Связной», расположенный на 1 этаже ТК «Балканский». Размахивая ножом перед лицом 34-летнего мужчины, менеджера по продажам, разбойник выгреб из кассы и сейфа выручку. В общей сложности преступнику досталось около 100 тысяч рублей.Тревожная кнопка была нажата в 10:05, но группа реагирования частного охранного предприятия так и не приехала. Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что трое негодяев ограбили круглосуточный магазин, прихватив выручку, ноутбук и сигареты.





