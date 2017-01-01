В Веселом Поселке 15-летний сын мигрантов от нечего делать "заминировал" гимназию

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«В Веселом Поселке 15-летний сын мигрантов от нечего делать "заминировал" гимназию»

Тоскливый Дятел Терпило 20.10 11:53 [ + -3 – ]

Это результат бесконтрольного, бездушного отношения к судьбам мигрантов и членам их семей. Если бы ребенок был вовлечен в учебный процесс, если бы он ощущал себя востребованным членом общества, ему бы в голову не пришло заниматься противоправными действиями.

ДeдЗахаp 20.10 12:21 [ + 5 – ]

Путинская едрисня наприглашала к нам всякого отребья аульного, кишлачного и прочего "поднимать экономику". Вот ишаки и "поднимают." по мере своей умственности.

арнольд питерский 20.10 12:26 [ + 0 – ]

Посадить его на 30лет с конфискацией.

НЕСТОР 20.10 12:47 [ + 5 – ]

Всю семью выслать по месту происхождения,от этого дерьма одно дерьмо.

SCORPION69 20.10 13:50 [ + 0 – ]

никак работа дятла?)))или его отпрысков,хотя откуда им у него взяться то