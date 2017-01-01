«В Ржевском лесопарке геронтофил изнасиловал 71-летнюю бабушку»

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Общество
тонкий по структуре, но крупный по размеру нос...
Дятел это был! 100% Ухх извращуга поганая...
Неzнайка, зря на дятла АКSМ-ольку грешишь (20,10 1039). Он сам потерпевший давным давно. Пожелаю ему ума набраться!
Для дятла АКSМ-ольки, под НИКом чужим "Неzнайка".
"Геронтофил - это извращенец. Которого интересуют люди пожилого возраста. Понял АКSМ-олька?
Отвечаю на твой вопрос (20.10 12:21)
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Tatka 13:26, 4 октября
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