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Активисты начали кампанию за спасение от сноса новосибирского дома Янки Дягилевой (фото)

08:31
Тэги: янка дягилева, недвижимость, память, памятники, история, подписи
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Тэги: янка дягилева, недвижимость, память, памятники, история, подписи
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Общество
Обсуждение темы:
«Активисты начали кампанию за спасение от сноса новосибирского дома Янки Дягилевой (фото)»
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арнольд питерский 20.10 12:09 [ + 0 ]

Не трогайте панк рок ублюдки застройщики!!!

Рома Цуцман 20.10 14:44 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

Всего комментариев - 2

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