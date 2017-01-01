«Активисты начали кампанию за спасение от сноса новосибирского дома Янки Дягилевой (фото)»

Российские писатели Василий Авченко и Сергей Шаргунов выступили против сноса дома в Новосибирске, где на протяжении 25 лет жила известная исполнительница, поэт и музыкант Янка Дягилева. На своей странице вАвченко опубликовал главные тезисы письма, которое в ближайшее время активисты направят местным властям."С одной стороны, это кусочек старого города. С другой - дом, в котором жила Янка Дягилева. Для Новосибирска - безусловный "гений места", но это фигура далеко не локального, не сибирского значения. Общероссийская (или даже "всесоюзная") и, не побоюсь этого слова, культовая", - объяснил писатель.По мнению Авченко, в этом домике можно открыть "музей русского рока, или музей сибирского панка". "Да, сейчас непонятно, как это может выглядеть и, главное, кто всем этим будет заниматься, но первый шаг - предотвратить возможный снос", - подчеркнул писатель."Считаем (уже собраны десятки подписей неслучайных людей со всей страны, в том числе и из самого Новосибирска, разумеется), что этот старый дом на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных нужно сохранить, придав ему статус памятника истории и культуры. Это задача-минимум", - добавил Авченко.Его инициативу поддержал уже депутат Государственной думы Сергей Шаргунов. "Хотят снести дом Янки Дягилевой. Особое место, куда едут те, кто любит и помнит ее, поэта и музыканта. "На то особый резон" - наступает многоэтажная застройка. Этот скромный деревянный дом непременно надо спасти. Можно устроить музей русского рока. Написал письмо мэру города, которого знаю. Уверен, что спасем", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.На порталепоявилась онлайн-петиция с призывом сохранить дом Дягилевой в Новосибирске. "Янка", как ее называли, - уроженка Новосибирска. Она входит в число ярчайших представителей отечественной рок-культуры конца ХХ века и, в частности, такого заметного ее направления, как "сибирский панк", столицей которого по праву считается Новосибирск", - говорится в тексте петиции."Ставшая для Новосибирска настоящим "гением места", Яна Дягилева оставила серьезный след в отечественной культуре… Просим принять меры к сохранению дома, его реставрации и приданию ему статуса памятника истории и культуры. Этот шаг, вне сомнения, будет положительно воспринят музыкальным, литературным, артистическим сообществом как Новосибирска, так и всей РФ", - отметил автор петиции местный гид Андрей Поздняков.В 2014 году в Новосибирске на доме №61 по Ядринцевской улице, где жила Дягилева, была установлена мемориальная доска. Этого ее поклонники добивались два года. Надпись на доске гласит: "В этом доме жила поэт и музыкант Яна Станиславовна Дягилева (1966-1991). Будешь светлым лучом, рожденным в тени, или тенью, родившей луч?..".Разрешение на установку мемориальной доски поклонники Дягилевой попросили еще летом 2013 года. Однако тогда комиссия отказала, мотивируя это решение аварийным состоянием дома на Ядринцевской, несоответствием эскиза доски архитектурно-техническим требованиям, а также тем, что она была "начинающей поэтессой", известной только в "специфической социальной среде".Янку Дягилеву считают одним из самых ярких представителей сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Она участвовала в таких группах, как "Гражданская оборона" и "Великие Октябри". Певица погибла под Новосибирском в 1991 году в возрасте 24 лет при невыясненных обстоятельствах: вечером 9 мая 1991 года ушла с дачи и не вернулась, тело нашли 17 мая в реке Иня. Дягилева похоронена на Заельцовском кладбище в Новосибирске.Песни Янки Дягилевой исполняли Юта и Ольга Арефьева, группы "Пилот" и "Пелагея", TRANSLOLA (Польша) и Алина Симон (США). 4 июля 2013 года на международном фестивале в Манчестере группа Massive Attack и вокалистка группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер исполнили на русском языке песню Янки "Печаль моя светла".