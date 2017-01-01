«Тягач с контейнером "прилег" на Колпинском шоссе (фото)»

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Общество
Трезвомыслящие водители-старпёры фур уходят на пенсию один за другим. На смену им приходит поколение тазодрочеров, пытающихся на скорости входить в повороты и нагло ведущих себя на дороге.
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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20:36, 16 октября
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