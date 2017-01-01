На Партизана Германа во время драки мужчина до полусмерти избил своего оппонента
19:51, 19 октября
Тэги: драка, травмы, задержания, красносельский район, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«На Партизана Германа во время драки мужчина до полусмерти избил своего оппонента»
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Василий Пирогов 20.10 06:36 [ + 0 – ]
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог - https://kachook.blogspot.com
Всего комментариев - 1
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