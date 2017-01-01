«На 98-ом году жизни умерла писательница и актриса Тамара Петкевич»

Вчера в Петербурге на 98-м году жизни умерла писательница, актриса, театровед Тамара Петкевич. «До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Мы с помощниками навещали ее в квартире на Пушкинской улице и, как могли, заботились о ней»,— написал о ней в Facebook депутат Борис Вишневский.







Тамара Петкевич родилась в Петрограде во время гражданской войны - в 1920 году. В 1937 году репрессировали ее отца. Позднее Петкевич уехала в Бишкек (тогда Фрунзе), где была арестована в 1943 году по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Реабилитировали ее только в 1957 году.



В 1959 году Тамара Петкевич вернулась в родной город, называвшийся уже Ленинградом, поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет. В 1993 году вышла первая книга мемуаров госпожи Петкевич о сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный». Спустя несколько лет вышло продолжение повествования «На фоне звезд и страха».

