На Просвещения две цыганки провели обряд "очищения" и украли у доверчивого мужчины 800 тысяч рублей

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«На Просвещения две цыганки провели обряд "очищения" и украли у доверчивого мужчины 800 тысяч рублей»