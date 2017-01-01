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На Просвещения две цыганки провели обряд "очищения" и украли у доверчивого мужчины 800 тысяч рублей

19:18
Тэги: мошенничество, кража, деньги, цыгане, выборгский район
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Тэги: мошенничество, кража, деньги, цыгане, выборгский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Просвещения две цыганки провели обряд "очищения" и украли у доверчивого мужчины 800 тысяч рублей»
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смерч 19.10 19:41 [ + 0 ]

А цыгане разве обманули?Они же сказали обряд очищения,ну вот и очистили на восемь сот штук.Чего он жалуется?

Всего комментариев - 1

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