В массовом ДТП на Московском шоссе насмерть разбились две женщины, еще три человека оказались в больнице (фото)

"Мерседес", буксировавший "Форд", по неизвестным причинам вылетел на встречку и протаранил легковушку и грузовик.

"Мерседес", буксировавший "Форд", по неизвестным причинам вылетел на встречку и протаранил легковушку и грузовик.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 27-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes буксировал в направлении Петербурга легковой Ford под управлением мужчины 1962 года рождения.



Около 9:30 на 672-м километре автодороги М-10 «Россия», на повороте на Никольское, водитель «Мерседеса» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим для поворота налево легковым Renault, а затем – с грузовиком с полуприцепом Scania.







В результате ДТП две пассажирки Mercedes погибли на месте: одна 1981 года рождения, а личность второй пока установить не смогли. Водитель «Мерседеса» получил травмы средней степени тяжести, а двое его пассажиров-мужчин – тяжелые (их личности устанавливаются).



По факту произошедшего ведется проверка. Из-за аварии движение в сторону Москвы было ограничено одной полосой. По данным «Яндекс.Карт», образовалась 7-километровая пробка.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Сегодня утром на трассе "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное массовое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще трое получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 27-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes буксировал в направлении Петербурга легковой Ford под управлением мужчины 1962 года рождения.Около 9:30 на 672-м километре автодороги М-10 «Россия», на повороте на Никольское, водитель «Мерседеса» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим для поворота налево легковым Renault, а затем – с грузовиком с полуприцепом Scania.В результате ДТП две пассажирки Mercedes погибли на месте: одна 1981 года рождения, а личность второй пока установить не смогли. Водитель «Мерседеса» получил травмы средней степени тяжести, а двое его пассажиров-мужчин – тяжелые (их личности устанавливаются).По факту произошедшего ведется проверка. Из-за аварии движение в сторону Москвы было ограничено одной полосой. По данным «Яндекс.Карт», образовалась 7-километровая пробка.Напомним, ранее мы писали о том, что на Выборгском шоссе водитель "Фольксвагена" врезался в стоящий КамАЗ и угробил свою пассажирку.







Обсуждение темы: «В массовом ДТП на Московском шоссе насмерть разбились две женщины, еще три человека оказались в больнице (фото)» смерч 19.10 18:42 [ + 0 – ]

Люди..люди..Как глупо.Жаль девчонок.

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