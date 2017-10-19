«После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео)»

Сделанное накануне заявление телеведущей Ксении Собчак о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года вызвало шквал комментариев, в большинстве своем негативных, со стороны представителей действующей власти и оппозиционных политиков.Распространились предположения, что выдвижение Собчак превратит выборы в "фарс" и "Дом-3" и что Кремль воспользуется кандидатом-женщиной для отвлечения внимания и критики оппозиции. Впрочем, есть мнение, что появление нового лица, пусть даже подставного, хоть как-то разбавит грядущую предвыборную гонку, исход которой, по мнению некоторых, уже предрешен, пишет Newsru.com.Как отмечает в своемоппозиционный политик и общественный деятель Максим Кац, по одной из версий, администрация президента с целью привлечь внимание к выборам попросила Собчак "сыграть спарринг-партнера, как когда-то [бизнесмена Михаила] Прохорова". Сделанное накануне заявление телеведущей о намерении участвовать в предвыборной гонке говорит о том, что "Путина она критиковать не будет, а оппозицию мочить станет", убежден Кац. "И в ролике, и в статье на "Ведомостях" Путин никак не задевается. Есть абстрактные "они", которые мешают Ксении реализовать свое избирательное право. У этих "них" есть разные лица, от Путина до почему-то Явлинского", - пишет бывший член "Яблока".В связи с этим Кац делает вывод: "Если раньше я говорил коллегам, что ее кампании можно и помочь, то сейчас буду советовать на пушечный выстрел туда не подходить".Тем временем сам основатель "Яблока" Григорий Явлинский также сравнил у себя ввыдвижение Прохорова и Собчак. "Прохоров-2018. Понятно - откуда появился, понятно - куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?" - написал политик.Впрочем, пользователи в комментариях с иронией предположили, что Явлинский таким образом высказался о самом себе. "Григорий Алексеевич! Ну есть же пределы для самокритики!" - написал один из комментаторов.Михаил Емельянов из "Справедливой России" сказал в комментарии, что участие Собчак в выборах может превратить их в фарс: "Состав кандидатов будет пестрый, она, очевидно, не займет последнее место, она экстравагантный персонаж. Есть риск превращения выборов в фарс".В ЛДПР считают, что в случае регистрации Собчак кандидатом в президенты выборы превратятся в "Дом-3" (Собчак была ведущей популярного реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. - Прим. ред.). "Завтра любой бомж заявит о своем выдвижении - и вы побежите брать у него комментарии? - возмутился зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. - Давайте дождемся ее регистрации. Если это произойдет, смело можно заявлять, что выборы превращаются в "Дом-3".Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский отметил, что "в ельцинские времена нам говорили, что политика - это "грязное дело" и кто бы ни пришел - лучше не будет. А сейчас превращают выборы в клоунаду и "Дом-2". "Получите конкурентные выборы и умойтесь. И скажите спасибо, что Собчак: могли в принципе кого угодно. Чем абсурднее - тем лучше", - прокомментировал ситуацию Вишневский.В КПРФ отмечают, что участие Собчак в выборах не добавит никакой интриги. "Никакой интриги Собчак не добавит - если она и попытается мобилизовать протестный электорат, то большая его часть не проголосует за нее ни при каких условиях", - сказал коммунист Дмитрий Новиков.В свою очередь, лидер КПРФ и стабильный участник всех президентских кампаний Геннадий Зюганов выступил против выдвижения Собчак. По его мнению, телеведущая превратит выборы в "трагикомедию", а голосовать за "злобного русофоба" в ее лице все равно никто не будет. Зюганов напомнил, что Собчак называла "нашу страну и народ генетическим отребьем".По мнению руководителя фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, предложенная Собчак логика кампании "против всех" сразу показывает, что выдвижение во многом рассчитано на стимулирование явки и абсорбирование электората оппозиционера Алексея Навального.На выдвижение Собчак отреагировал ви бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. "Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть "выборов без выбора", - написал бизнесмен.Ксения Собчак накануне объявила о намерении стать кандидатом в президенты России на выборах-2018. Она считает себя кандидатом "против всех" и призывает избирателей "заявить о своей позиции, о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости".Как писал ранее журнал The New Times, поучаствовать в выборах Собчак якобы предложил Кремль "в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 - 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT". Как рассказали несколько близких к Кремлю собеседников издания, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального, упрекая его за "вождизм и популизм".