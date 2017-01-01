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«В "Крестах" нашли тело 28-летнего мужчины, осужденного на 17 лет за убийство»

Это чрезвычайное, недопустимое происшествие. Как могло оказаться, чтобы в элитном пенитенциарном учреждении мог погибнуть их пациент. Человек даже не отбывал наказание, а еще находился под следствием, т.е его могли оправдать.

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com