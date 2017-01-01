В Ленобласти вынесен приговор по делу о гибели женщины с 5-летним ребенком, наступивших в лесу на электрокабель

Электромонтажника приговорили к одному году условно и взыскали 1,5 млн рублей компенсации.

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«В Ленобласти вынесен приговор по делу о гибели женщины с 5-летним ребенком, наступивших в лесу на электрокабель»

НЕСТОР 19.10 19:02 [ + 0 – ]

Как всегда в России-человеческая жизнь ничего не стоит.