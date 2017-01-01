В Ленобласти вынесен приговор по делу о гибели женщины с 5-летним ребенком, наступивших в лесу на электрокабель
18:20
Тэги: электричество, смерть, дети, лес, следствие, суд, Всеволожский район, ленобласть
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«В Ленобласти вынесен приговор по делу о гибели женщины с 5-летним ребенком, наступивших в лесу на электрокабель»
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