Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах

Депутату не нравится то, что "взрослые и дети в Хеллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть".

Обсуждение темы:

« Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах»

Barabas 19.10 12:01 [ + 3 – ]

Милонову шнягой по лбу)

Barabas 19.10 12:01 [ + 3 – ]

чтобы аж было так Боммм-бомммм))

Тоскливый Дятел Терпило 19.10 12:05 [ + -5 – ]

Виталий Валентинович поражает меня своей креативностью. Он неустанно заботится о духовном здоровье нации и данный запрет является очень актуальным. В школах хватает праздников с дедом Морозом, снегурочкой, другими релевантными нашему обществу персонажами. Чужие нам не нужны.

dexter 19.10 12:15 [ + 4 – ]

А вот как кончится депутатский срок этого фрика, как он, без охраны, по стране передвигаться будет?!



арнольд питерский 19.10 12:21 [ + 3 – ]

19.10 12:15, не волнуйся мафиозные структуры своих не бросают

Неzнайка. 19.10 12:49 [ + 7 – ]

вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть".

Он сам про себя что ли говорит?

Barabas 19.10 13:42 [ + 1 – ]

Милонов подрабатывает плечевым на Большом пр. Васьки

lazzi 19.10 17:46 [ + 1 – ]

Милонов в роли клоуна при троне.

Дариус Мостов 19.10 18:00 [ + 0 – ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

смерч 19.10 18:29 [ + 0 – ]

Для начала пусть власть снимет маски.