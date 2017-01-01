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«В жуткой аварии с участием маршрутки и легковушки на трассе Петербург - Псков погибла настоятельница монастыря. Подробности»

что -то мне подсказывает, что, помоляся усердно Богу, Мать Настоятельница решила, что законы физики на Чад Божьих не распространяются.