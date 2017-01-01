«Водителю погрузчика, задавившему человека, дали в Петербурге условный срок»

Московский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который был признан виновным по ст. ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщают в пресс-службе судов Петербурга.



Трагедия, обернувшаяся уголовным делом, произошла на территории ООО «Ленстройфасад», где мужчина работал грузчиком-комплектовщиком. По версии следствия, будучи в нетрезвом виде, он сел в кабину автопогрузчика и принялся за работу. Однако, сдавая назад, оператор не заметил стоявшего сзади мужчину, и наехал на него. В результате инцидент пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.



Свою вину в содеянном мужчина признал и выразил раскаяние. По решению суд, он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.



Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны на общую сумму в 1 210 000 рублей.



