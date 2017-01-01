На Пискаревском маршрутка вылетела на тротуар и чуть не снесла остановку (фото)

ДТП произошло сегодня днем.

ДТП произошло сегодня днем. «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».







По предварительным данным, у университета имени Мечникова на Пискаревском проспекте водитель за рулем маршрутного такси №К-149 протаранил автобусную остановку, вылетев на тротуар.



Судя по фото с места аварии, павильон оказался серьезно помят. К счастью, в ДТП обошлось без жертв: как утверждают очевидцы, при столкновении несильно пострадал один из пассажиров автобуса.



Точная картина аварии выясняется.



Напомним,

«Зрелищное» ДТП с маршрутным такси произошло сегодня днем в Красногвардейском районе, сообщают очевидцы в группеПо предварительным данным, у университета имени Мечникова на Пискаревском проспекте водитель за рулем маршрутного такси №К-149 протаранил автобусную остановку, вылетев на тротуар.Судя по фото с места аварии, павильон оказался серьезно помят. К счастью, в ДТП обошлось без жертв: как утверждают очевидцы, при столкновении несильно пострадал один из пассажиров автобуса.Точная картина аварии выясняется.Напомним, в начале октября в ДТП с маршруткой, автобусом и легковушкой на проспекте Науки пострадали четыре человека.









Обсуждение темы: «На Пискаревском маршрутка вылетела на тротуар и чуть не снесла остановку (фото)» НЕСТОР 18.10 18:15 [ + 1 – ]

Нельзя сажать за руль жителей Средней Азии-опасно для жизни окружающих.

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