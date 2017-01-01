Житель Пензы носился по подъезду многоэтажки в Мурино с ножом

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Житель Пензы носился по подъезду многоэтажки в Мурино с ножом»

Тоскливый Дятел Терпило 18.10 13:42 [ + 1 – ]

Очевидно, влияние атмосферных условий. Жил бы себе в Пензе, оставался бы благодушным и спокойным.

Hиф-Hиф 18.10 14:05 [ + 3 – ]

нам здеся такие пензюки не нужны. Пусть канает обратно в свою пензУ.