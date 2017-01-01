Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар

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Обсуждение темы:

«Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар»

Hиф-Hиф 18.10 14:24 [ + 0 – ]

прибежали санитары и зафиксировали нас (С) ;-))

dexter 18.10 15:35 [ + 0 – ]

Конкурировать во Франции в искусстве сложно.

Посему будем жечь..

Думаю на пользу пойдёт галоперидольчик.

Не запросился бы назад, к кровавому режиму..

Поглядим.