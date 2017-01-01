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«На станции метро "Площадь Ленина" почти час искали бомбу»

Какая забывчивость?Пусть власть включит мозг!Это не случайная а намеренная забывчивость которая обходится в такую копеечку и столько нерв людям попортила,кто то на поезд кто то на работу,представьте на поезд да с вещами ..Цуки реальные!Этих забывчивых по камерам видео наблюдения вычислить легко и на этих....такие деньги повесить.Твари.Повторюсь намеренная а не случайная!