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«В Невском районе полиция прикрыла незаконный магазин, торгующий омывайкой с метанолом (фото)»

слава хероям-полицейским! жизнь одноквасников спасена! тем более бояру давеча опять разрешили продавать, так что бухари не в накладе. Вот только чем порядочным людям стекла омывать?

Метаноловый стекломой самый нормальный! Изопропаноловый мало того, что вонючий, так ещё и дорогой. Кто-то там орёт, что метаноловый опасен? При непосредственном употреблении внутрь - да, как и моторное масло и тормозная жидкость. Так же и изопропанол, только от него ещё и приступ удушья можете получить, т.к. он медленнее испаряется и замерзает раньше. Метаноловый и температуру низкую держит прекрасно и себя запахом не выдаёт! Приступ удушья точно не получите, если не дышать напрямую из ёмкости.