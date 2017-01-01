В Бокситогорске будут судить 37-летнего мужчину, который во время пьянки до смерти избил свою мать

Трагедия произошла в апреле этого года.

Трагедия произошла в апреле этого года.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 18 апреля 2017 года в квартире одного из домов на Социалистической улице в Бокситогорске.



Во время совместной пьянки со своей матерью 37-летний мужчина на почве возникших к ней личных неприязненных отношений нанёс ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов – в голову и грудную клетку, а также по верхним и нижним конечностям.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По ходатайству следователя обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



"В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним,

В Бокситогорском районе Ленинградской области будут судить мужчину, который весной этого года в пьяном угаре до смерти избил свою мать. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 18 апреля 2017 года в квартире одного из домов на Социалистической улице в Бокситогорске.Во время совместной пьянки со своей матерью 37-летний мужчина на почве возникших к ней личных неприязненных отношений нанёс ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов – в голову и грудную клетку, а также по верхним и нижним конечностям.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По ходатайству следователя обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, в начале октября в Петербурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который зимой этого года 65 ударами ножами зарезал свою жену. Злоумышленник получил 9,5 лет колонии строгого режима.





