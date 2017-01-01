В Волосово пьяный мужчина умер после того, как в местном ДК упал и ударился головой об пол
18:18
Тэги: алкоголь, травмы, смерть, ленобласть, Волосовский район
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