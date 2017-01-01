В Волосово пьяный мужчина умер после того, как в местном ДК упал и ударился головой об пол

Его успели довезти до больницы.

Его успели довезти до больницы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 16 октября травмированный мужчина был доставлен в волосовскую больницу. Пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В приемном покое мужчина умер, как выяснилось впоследствии от закрытой черепно-мозговой травмы.



По версии следствия, днем того же дня мужчина в пьяном безобразии в Доме культуры в Волосово упал и ударился головой о пол, после чего самостоятельно вышел из здания и потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, госпитализировавшую его в медицинское учреждение, где он скончался.



"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Волосовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего мужчины в лечебном учреждении.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 16 октября травмированный мужчина был доставлен в волосовскую больницу. Пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В приемном покое мужчина умер, как выяснилось впоследствии от закрытой черепно-мозговой травмы.По версии следствия, днем того же дня мужчина в пьяном безобразии в Доме культуры в Волосово упал и ударился головой о пол, после чего самостоятельно вышел из здания и потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, госпитализировавшую его в медицинское учреждение, где он скончался."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина умер после визита врачей, которые не нашли в его травме ничего серьезного.





