Пакет с 53 тысячами долларов похитили у бизнесмена на Васильевском

Мужчине угрожал злоумышленник в черном шарфе и с пистолетом.

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Обсуждение темы:

«Пакет с 53 тысячами долларов похитили у бизнесмена на Васильевском »

Тоскливый Дятел Терпило 18.10 12:17 [ + -1 – ]

А по безналу эти деньги нельзя было перечислить? Деньги в конвертах и пакетах всегда вызывают вопросы у компетентных органов и наводят на мысль о криминальном следе.

НЕСТОР 18.10 13:08 [ + 2 – ]

дятел какое твоё сраное дело до чужих денег?

Тоскливый Дятел Терпило 18.10 13:49 [ + -1 – ]

Мне не нужны чужие деньги, я выступаю за прозрачность денежных транзакций.