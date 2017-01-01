В Сети появилось видео, как иномарка, объезжая машины по встречке, сбивает на "зебре" двух мужчин. Подробности
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Общество
Меня восхищает поведение других водителей, которые дисциплинированно остановились, а не переехали сбитых пешеходов.
ЦИТАТА
"Около половины десятого вечера безумный водитель такси решил всех обойти по полосе встречного движения и прямо на пешеходном переходе сбил двух человек. Люди убедились, что их пропускают оба ряда... но кто ж знал, что через Красное Село может лететь такой отморозок по встречке?!" – пишут в сообществе.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
А в ПДД написано, что они должны убедиться, что их пропускают ВСЕ, в т.ч и отморозки. Пешеходы , участвуя в дорожном движении, обязаны учитывать наличие отморозков не только среди пешеходов, но и среди водителей. А еще они обязаны учитывать вообще ВСЕ факторы собственной безопасности, к примеру, возможный отказ тормозов и пр. Раз их задавили, значит, опасность была, значит, не учли и не оценили, значит, нарушили ПДД, значит, поделом!
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Tatka 13:26, 4 октября
на новости
зачем и почему
плешивого плэйбоя
я что-то не пойму.
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