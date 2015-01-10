Сегодня
18 октября, среда
Обновлено  
Погода
+7°, влажность 75%
Завтра +6°, пасмурно
Валюта
$ 57.34
€ 67.46
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Правительство утвердило выходные и праздничные дни в 2018 году

11:12
Тэги: праздник, работа, отдых, правительство рф, дмитрий медведев
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: праздник, работа, отдых, правительство рф, дмитрий медведев
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В подвале дома в Тихвине нашли повешенного пенсионера
  • В Подпорожье мужчина, злоупотреблявший спиртным, сгорел заживо, покурив в постели
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Бокситогорске будут судить 37-летнего мужчину, который во время пьянки до смерти избил свою мать
  • В Волосово пьяный мужчина умер после того, как в местном ДК упал и ударился головой об пол
  • Трое негодяев ограбили круглосуточный магазин, прихватив выручку, ноутбук и сигареты
  • В Выборге агрессивный мужчина с ножом угрожал случайной прохожей убийством
  • В Петербурге инспектор УФСИН получил уголовное дело за "помощь" арестанту
  • Манчини согласился со скепсисом Путина по поводу увлечения легионерами в "Зените"
  • В жуткой аварии с участием маршрутки и легковушки на трассе Петербург - Псков погибла настоятельница монастыря. Подробности
  • Артистичный воришка похитил сладости и полтора кило окорока из магазинов в Пулково
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
15 марта
Правительство РФ одобрило идею запретить полицейским выезд за границу
21 февраля
Три петербургских вуза получат 1,5 миллиарда на повышение конкурентоспособности
5 декабря 2016
Правительство уменьшило прожиточный минимум на 67 рублей
1 декабря 2015
Правительство утвердило список "санкционных" продуктов из Турции, которые нельзя будет ввозить в Россию
8 октября 2015
У Полтавченко все же не получилось выпросить 10 млрд на аэроэкспресс до Пулково: Медведев заявку отклонил
7 апреля 2015
Новая редакция ПДД: Пешеходы смогут переходить дорогу по диагональным переходам
10 января 2015
Транссексуалы, фетишисты, эксгибиционисты и поклонники БДСМ больше не смогут сесть за руль: такой закон подписал Дмитрий Медведев
добавить свое
В Санкт-Петербурге стартует VI Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»

Tatka 13:26, 4 октября

Еще 3242 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
13:49 Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар (3/+3)
11:12 Правительство утвердило выходные и праздничные дни в 2018 году (0/+0)
14:31, 17 октября Обессиленный ураган "Офелия" умрет на подступах к Петербургу (фото) (0/+0)
13:16, 17 октября ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч (3/+3)
11:58, 17 октября В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта (2/+2)
11:33, 17 октября Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено (5/+5)
Ваше мнение
Будете ли Вы смотреть фильм "Матильда"?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Гниду-водителя скормить собакам. в «В Сети появилось видео, как иномарка, объезжая машины по встречке, сбивает на "зебре" двух мужчин. Подробности»
в «Дмитрий Медведев объявил о создании аналога "Сколково" в Петербурге»
Вот дуры, бухают неизвестно где с неизвестно с кем. А потом почему-то её насилуют. в «Пьянка с малознакомым парнем обернулась для школьницы из Ленобласти изнасилованием»
отдали Русь без боя
зачем и почему
плешивого плэйбоя
я что-то не пойму.
 в «В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу»
Купчино и так рассадник этой черножопой твари,что властям,что мусорам,плевать на народ,главное с них дань снять в «В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу»
Рейтинг.beta комментаторов
1
14 НЕСТОР 
2
13 смерч 
3
6 НС 
4
5 монк-аль-ахри 
5
5 lazzi 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-12 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-12 Павел Маков 
3
-8 Hиф-Hиф 
4
-2 Hеzнайка. 
5
-2 Серый Волк 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Наркоторговца из Таджикистана задержали с кило опиатов в Невском районе
Наркоторговца из Таджикистана задержали с кило опиатов в Невском районе
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге
Вратарь "Арсенала": над полем стадиона на Крестовском надо поработать
Вратарь "Арсенала": над полем стадиона на Крестовском надо поработать
Художник Петр Павленский устроил поджог в здании банка в Париже (фото)
Художник Петр Павленский устроил поджог в здании банка в Париже (фото)
В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково
В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково
Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (видео)
Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (видео)
Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч
Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
^ Наверх